Tarifa de transporte coletivo a R$ 1 nos dias 13 e 14

Prefeito de Ilhabela assinou decreto válido aos usuários do bilhete único

O transporte público coletivo urbano de Ilhabela custará apenas R$ 1,00, nos dias 13 e 14 de outubro. A medida foi tomada por meio do decreto Nº 6.668, assinado pelo prefeito Márcio Tenório, na segunda-feira, 9. A tarifa social facilitará o deslocamento da população durante o feriado comemorativo dos dias da Criança e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Segundo o prefeito, os eventos aumentam consideravelmente o fluxo de usuários do transporte coletivo na cidade. “Nada mais justo que facilitar a participação popular nos eventos promovidos para comemoração do aniversário da padroeira do país em nossa cidade, e do Dia das Crianças”, explicou.

Essa tarifa só é válida aos usuários que possuem o cartão de bilhete único, fornecido pela empresa Fênix. Para quem ainda não fez o cartão, basta comparecer na empresa com os documentos pessoais, e realizar o pedido da 1ª via, na sede da Fênix, na avenida Tiradentes, 124, Barra Velha, Ilhabela.

Foto: Divulgação/PMI