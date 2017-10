Teatrada apresenta espetáculo inspirado em obra de Carlos Drummond

O projeto Teatrada deste domingo, 29, recebe o Grupo Engasga Gato, com a peça infantil O menino antigo: de brincadeira e poesia, a partir das 11 horas, na Casa da Cultura de Bertioga (avenida Tomé de Souza, 130). O espetáculo é inspirado na obra de Carlos Drummond de Andrade, que leva o mesmo nome, e reúne recordações da infância do poeta.

Dirigida por Gabriel Galhardo, a encenação conta a história de um garoto que, junto a seus amigos, oferece-se para cuidar de um baú recheado de mistérios, e, assim, começa a travessia pelos vários mundos poéticos de Carlos. Ele e sua turma encontram um universo sem fundo de brincadeiras, e faz delas sua busca pela tão desejada palavra mágica. Durante a jornada, o menino antigo tem o desafio de descobrir a criança que existe em cada um.

No cenário, são utilizados papéis, caixas e latas que se transformam em diferentes formas de brincadeiras. A apresentação conta com a atuação de Douglas Pires, Fausto Ribeiro, Monalisa Machado e Poliana Savegnago, com figurino inspirado nas roupas das crianças retratadas nas obras do pintor Cândido Portinari. Entrada gratuita.

Foto: Lucia Goes