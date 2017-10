Tênis de Mesa de Bertioga vence Jogos Escolares

Em Praia Grande, alunos da rede estadual superaram estudantes de Piracicaba

O time de mesatenistas da Escola Estadual Maria Aparecida Pinto de Abreu Magno venceu os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), realizados de 2 a 8 de outubro, em Praia Grande. Victor Alfeu, Jhonata Ralmax, Leonardo Pacheco e Arthur Molina ganharam por 3 x 2 dos alunos da Escola Professora Abigail de Azevedo, de Piracicaba. Preparados no colégio e no Centro de Treinamento da prefeitura, os estudantes de Bertioga são alunos dos professores Eduardo Santos Paulino e Genivaldo Marchi, conhecido como Nito.

Foto: Diego Barchiéga