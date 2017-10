Trio rouba restaurante em Boraceia

Bandidos renderam a vítima no caixa e levaram R$ 300 em espécie na sexta-feira, 13

Um restaurante foi alvo da ação de criminosos, no final da tarde de sexta-feira, 13, no bairro Boraceia, em Bertioga. Um dos indivíduos armados entrou no estabelecimento, localizado na rua Mario Schemberg, anunciou o assalto e rendeu a vítima no caixa, enquanto o outro bandido, também armado, recolhia os pertences dos clientes.

De acordo com o boletim de ocorrência, toda a ação durou cerca de três minutos, e a dupla conseguiu levar R$ 300 em espécie do caixa. Após a saída dos meliantes, ouviu-se um disparo de arma de fogo, que, segundo o BO, havia sido dado por um terceiro assaltante que fazia a segurança do lado de fora.

Populares informaram a uma das vítimas, que a moto usada na fuga estaria abandonada na rua de trás. O veículo, sem placa e com a numeração dos chassis raspada, foi recolhido pela polícia. O caso segue sob investigação.

Foto: JCN