Turista conectado é tendência apresentada em Seminário de Caraguá

O novo turista é aquele que está com o celular na mão o tempo todo, busca inovações e tecnologias para facilitar a sua viagem. Sim, hoje, os atuais turistas buscam informações nas redes sociais (nas postagens ou comentários de seus amigos) e nos sites de avaliação de viagens, como TripAdvisor, para definir o destino de sua próxima viagem. Este perfil foi apresentado no 1º Seminário Turismo do Futuro, realizado na Fundacc, na noite de quarta-feira, 25, pelo palestrante Fabiano Porto, jornalista especializado em gestão de mídias digitais e professor do Sebrae.

O seminário reuniu mais de 50 pessoas, profissionais dos setores de hospedagem, alimentação e entretenimento. Nas palavras de Fabiano Porto, “guias como 4 Rodas e outros, de turismo, e agências de viagens, não são mais as principais fontes de informação. Quanto mais jovem o turista, mais ele é influenciado pelas redes sociais. Quanto mais velho o turista, menos influência da internet. Esta pesquisa foi feita no final de 2016 e reflete o perfil do turista brasileiro”.

Abriram o evento os secretários de Turismo Cristian Bota e o vice-prefeito e secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil capitão Campos Júnior, que falou sobre a importância de a cidade estar preparada para o turismo. “Nosso município deve saber acolher bem e, para isso, deve conhecer o turista”. Algumas medidas que beneficiam diretamente a cidade e o turismo foram destacadas por Campos Júnior, como a contratação de guarda-vidas temporários para o verão, a implantação de medidas de segurança na malha viária, e a duplicação da ponte do Getuba, para aumentar a mobilidade na região norte.

O jornalista Fabiano Porto confirmou que o turismo é a forma mais eficiente de levar infraestrutura e desenvolvimento de forma sustentável. “Estamos vivendo uma nova era tecnológica e temos que nos preparar para receber esse turista que está conectado com o mundo, tornando-o um cliente fidelizado, ou seja, um cliente que voltará à cidade e que irá indicar aos amigos os passeios, o hotel, os restaurantes que frequentou”.

Fabiano lembra que, hoje, o acessório que o turista considera essencial para a viagem é o seu smartphone, e que, em viagem, o turista utiliza seu celular em média de 3 horas por dia, para enviar fotos e transmitir opiniões a respeito da viagem. Na avaliação de Fabiano Porto, esse é o momento em que o proprietário de um negócio perde o poder sobre seu produto e passa esse poder para seu próprio cliente. “Por isso é tão importante entendermos esse momento e estarmos preparados para atender da melhor forma possível”.

O evento foi organizado pela Secretaria de Turismo, da prefeitura de Caraguatatuba, Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de Turismo (Contur) e Tec Triade Brasil, com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Fundação Dom Cabral, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores)/São José dos Campos e Região, Sebrae/SP, Zmiles e Nama.

Bruna Vieira – Agência Gentecom

Foto: Luis Gava