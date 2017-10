Vagas para balé em Bertioga

As inscrições para alunos da rede pública interessados em ter duas horas de aula semanais em 2018 devem ser feitas na Casa da Cultura, no dia 27 de outubro

A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura planeja oferecer 120 vagas gratuitas para aulas de balé em 2018. Serão destinadas às crianças da rede pública de ensino, cujas famílias tenham renda de até três salários mínimos. Do total, 67 vagas serão para aulas de iniciação e 53 para quem já tem alguma experiência em aulas de dança. As aulas de uma hora serão ministradas duas vezes por semana Os interessados devem fazer o cadastro para solicitação de vaga no dia 27 de outubro, das 9h às 19h, na Casa da Cultura, localizada na Avenida Tomé de Souza, 130, Centro.

Foto: Diego Bachiéga/ PMB