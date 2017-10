Vereadores de Ilhabela apresentam projetos sobre redutores de velocidade e transtorno do espectro autista

Em sessão movimentada, vereadores trataram de temas importantes para o município

A sessão ordinária da Câmara de Ilhabela, na terça-feira, 24, foi bastante movimentada e teve importantes projetos apresentados pelos parlamentares, como a obrigatoriedade da instalação de redutores de velocidade, a instituição da política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista no município e a criação, em caráter experimental, do programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores em períodos determinados, no município.

De autoria do vereador Mateus Pestana (PCdoB), o projeto de lei 120/2017 prevê a obrigatoriedade da instalação de redutores de velocidade próximos às faixas de pedestres instaladas nas vias públicas de Ilhabela. Segundo o parlamentar, atravessar as ruas e a avenida principal da cidade é um desafio, mesmo com a faixa destinada aos pedestres. “É comum vermos motoristas que não observam se têm ou não pedestres na faixa e, simplesmente, atravessarem, ou mesmo não conseguirem frear em razão do excesso de velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres”.

A presidente da Câmara de Ilhabela, vereadora Nanci Zanato (PPS), apresentou o projeto de lei 117/2017, que institui a política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, no município. A propositura considera a pessoa com diagnóstico de autismo, síndrome de Asperger ou outros transtornos que fazem parte do espectro. O objetivo é garantir a atenção integral e integrada a esta parcela da população no âmbito municipal, já que Ilhabela não dispõe, até o momento, de um lugar no qual as pessoas com este diagnóstico possam receber o tratamento.

Também de autoria de Nanci Zanato, o projeto de lei 119/2017, que cria, em caráter experimental, o programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores, durante os meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro e nos finais de semana e feriados prolongados, durante os demais meses do ano. O aumento da população residente e do número de turistas que visitam Ilhabela, aliado à peculiar geografia do município, têm gerado muitos transtornos, não apenas no trânsito, mas também, ao meio ambiente, por causa do consequente crescimento da frota de veículos.

A propositura prevê que os critérios adotados para implantação da medida, os horários e locais a ser alcançados, conforme o dígito final da placa de licenciamento, sejam definidos por meio de decreto do Executivo. O PL isenta do programa os transportes coletivos, escolares, motocicletas e similares, taxis, ambulâncias e outros veículos utilizados em serviços essenciais e de emergência, conforme definido em regulamento.

A vereadora ressalta, em sua justificativa, os transtornos causados pelo elevado número de carros que entram no município nesses períodos, chegando a 30 mil em feriados prolongados e mais ainda em datas como Réveillon e Carnaval.

O vereador Gabriel Rocha (SD) apresentou o projeto de lei 118/2017, que propõe a criação da feira anual Ilhabela – Uma história para contar, a ser introduzida no calendário de eventos, especificamente, no mês de setembro, quando é comemorado o aniversário da cidade. O parlamentar destaca que o principal objetivo é expandir o conhecimento cultural aos jovens e visitantes, ao levar a história de Ilhabela, suas crenças, lendas e cultura de forma interativa. “Essa é uma estratégia para engrandecer o nome de nossa cidade, levando aprendizado ao público visitante, contando nossa história, e, ao mesmo tempo, envolvendo nossos alunos da rede de ensino municipal”, explicou.

Foto: CMI