Violonista Paulo Pedrassoli apresenta-se no Música é Cultura

O projeto ocorrerá, excepcionalmente, no Fundo Social de Solidariedade de Bertioga

O violonista Paulo Pedrassoli é a atração deste sábado, 21, no projeto Música é Cultura, que será excepcionalmente apresentado no Fundo Social de Solidariedade de Bertioga, a partir das 20 horas. Considerado um dos maiores intérpretes de Villa-Lobos da atualidade, ele dedica seu recital inteiramente a peças do compositor carioca.

As composições para violão solo de Heitor Villa-Lobos são hoje parte do repertório internacional do instrumento. Não há violonista profissional que não conheça sua obra, que foi tão importante para a evolução do violão quanto as peças de Liszt o foram para o piano. Paulo Pedrassoli possui um álbum lançado com músicas do artista, intitulado Heitor Villa-Lobos: Obra Integral para Violão Solo, gravado na Alemanha.

Além disso, o instrumentista possui outros dois álbuns: Arpeggione, realizado em parceria com o violoncelista polonês Zygmunt Kubala; e Roberto Victorio: Obras para Violão por Paulo Pedrassoli, mais recente, dedicado às músicas do compositor contemporâneo brasileiro Roberto Victorio. Paulo é mestre em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual , também, leciona violão. O Fundo Social de Solidariedade fica na rua Wlater Pereira Prado, 77, no Centro. Entrada gratuita.

Foto: Karla Bach