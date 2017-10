Vivências e atividades recreativas celebram o Dia Internacional da Ave em Bertioga

Projeto Albatroz integra as ações que marcam a data na programação gratuita do Sesc

Jogos e brincadeiras para discutir um assunto sério: a conservação de albatrozes e petréis, aves ainda pouco conhecidas pelos brasileiros. As atividades marcam o Dia Internacional da Ave, celebrado nesta quinta-feira, 5, na programação gratuita para crianças, jovens e adultos, no Sesc Bertioga. A ação gratuita e aberta ao público acontece das 14 às 17horas, no Ginásio do Sesc.

A equipe de educação ambiental do Projeto Albatroz, referência no país há mais de duas décadas na conservação do grupo de aves oceânicas mais ameaçado de extinção do planeta, participa da programação com vivências e oficinas lúdicas.

Um painel faz com que o visitante tenha a dimensão real do tamanho de um albatroz, considerada a ave com maior envergadura do planeta, com 3,5 metros de uma asa a outra. Por outro lado, material informativo também apresenta como esses animais são capturados incidentalmente pelos anzóis de pesca.

A ingestão das aves pelo lixo humano descartado irregularmente também é alvo de discussão da equipe do Projeto Albatroz, patrocinado pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Os resíduos têm se tornado cada vez mais abundante no ambiente, impactando diretamente a vida nos oceanos.

A coordenadora de educação ambiental do Projeto, Cynthia Ranieri, fala sobre o trabalho desenvolvido: “Buscamos sensibilizar as pessoas quanto à importância da conservação do meio ambiente como um todo, visto que tudo no planeta está interligado. Ressaltamos a problemática do lixo plástico, que acaba chegando massivamente nos oceanos causando grande degradação a vida marinha. Também contamos sobre o trabalho contínuo junto aos pescadores e tripulantes de barco de pesca para que utilizem tecnologias que reduzem a captura das aves pelos anzóis”.

Os ‘abraços grátis’, quando a equipe se fantasia para interagir com o público, também faz parte das atividades, composta ainda pela oficina para montagem de um ninho de albatroz. “Temos o foco na mudança de hábitos da sociedade para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, também, da vida marinha”, complementa Cynthia.

A programação acontece no Sesc em Bertioga, na rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, número 20, bairro Jardim Rio da Praia. O Dia Internacional da Ave foi criado para discutir a importância de preservar esses animais, considerados essenciais para a manutenção de qualquer ecossistema em todo o mundo.

Foto: Jessica Branco