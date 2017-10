Zuleide e Nelson são eleitos Miss e Mister Terceira Idade de Bertioga

Casal foi escolhido durante cerimônia no Fundo Social de Solidariedade no dia 29

Os novos Miss e Mister Terceira Idade de Bertioga foram escolhidos durante um jantar no salão do Fundo Social de Solidariedade (FSS), na noite de sexta-feira, 29. O júri elegeu Zuleide Canato Fernandes, de 62 anos, e Nelson Valverde, de 71, como os mais belos. O concurso contou com 20 candidatos, sendo 14 mulheres e 6 homens.

Zuleide, a Miss Beleza, declarou estar muito feliz com a coroação. “Não esperava. Realizar um sonho desses depois de 63 anos é muito emocionante”, declarou. Sentimento compartilhado por Nelson Valverde, o Mister Beleza. “É muito bom receber o carinho dos amigos. Encaro o título com muita responsabilidade. Farei tudo que puder para enaltecer Bertioga”, diz.

Os novos miss e mister receberam a faixa das mãos dos vencedores da edição passada, realizada em 2015, Mara de Castro e Claudio Fernando Moro, que também representaram Bertioga no concurso estadual.

Completam o pódio Norma Dias Pereira, 63, e Joaquim Iyeiri, 69, na categoria Elegância; e Edith da Paz Correia, 65, e Paulo Ricardo da Mota, 71, na categoria Simpatia.

Foto: Diego Bachiéga