2ª Copa InterFabe de Futsal realiza etapa eliminatória

Jogos da Copa entre alunos da Faculdade Bertioga acontecem no Ginásio Municipal de Esportes

A segunda fase de eliminatórias da 2ª Copa InterFabe de Futsal aconteceu no sábado, 11, com disputas entre oito times no Ginásio Municipal de Esportes Alberto Alves. A iniciativa é da Faculdade Bertioga (Fabe) e promove a integração dos alunos por meio do esporte.

A única partida da categoria feminino foi um jogo de volta entre o 5º semestre de Direito e o 3º semestre de Direito. Na primeira partida, realizada na semana anterior, as meninas do DIR 5 ganharam de 10 a 0. Já nessa semana, o jogo ficou mais difícil, mas as jogadoras do DIR 5 venceram por 3×2.

Já no masculino, foram três partidas. O DIR 7 enfrentou o DIR 3 e fizeram os dois gols da partida, com a ajuda do artilheiro Jefferson Alves da Costa. O time DIR 5 venceu o ADM 7 por 7 a 2; e o ADM 5 venceu o DIR 3 por 10 a 1.

Para o vice-diretor da instituição, Paulo Rufino, é essencial que a faculdade tenha a preocupação de investir em cultura e esporte. “Nesse ano, nós aprimoramos a organização do evento. Contratamos uma equipe de arbitragem [MV Sports] e de enfermagem, para caso tenha algum acidente. Precisamos pensar na integração e bem estar dos alunos”, declarou.

As semi-finais e finais acontecerão no próximo sábado, 18, a partir das 9 horas da manhã, no Ginásio Municipal de Esportes. As semi finais serão entre DIR 5 e DIR 7; e ADM 5 e ADM 7. A final será entre direito e administração. A Copa InterFabe conta com o apoio da Lar & Cia, Andisport, Subway, Genesys Imports, HW Churrascaria, Bela Casa Padaria, JR Contabilidade e Sobloco.

Foto: JCN