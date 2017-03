Acidente na Mogi-Bertioga faz vítima fatal

Vítima trafegava de moto quando colidiu com um carro em uma das curvas da rodovia

Uma pessoa morreu em um acidente na rodovia Mogi-Bertioga na tarde de sábado, 18. A vítima trafegava de motocicleta sentido Mogi das Cruzes quando colidiu com um carro em uma das curvas da rodovia.

A vítima, Marcio Aparecido Anastácio, de 55 anos, era sócio em uma empresa de entregas por motocicleta de Mogi. De acordo com o boletim de ocorrência, ao efetuar a curva no km 96, ele colidiu com a porta traseira de um veículo que seguia no sentido contrário.

Marcio chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Rio-Santos

Na tarde de sexta-feira, 17, mais um acidente foi registrado na rodovia Rio-Santos. Quando a polícia chegou ao local para averiguar a informação sobre acidente, não encontraram os envolvidos.

Os policiais encontraram na Unidade de Pronto Atendimento as vítimas que estavam de moto. Segundo registrado no boletim de ocorrência, o condutor da moto afirmou que um veículo colidiu contra a motocicleta, sendo que o motorista fugiu sem prestar socorro. Ainda, revelou não possuir CNH e que a motocicleta era de um conhecido que não sabia informar o nome.

Foto: Reprodução Facebook