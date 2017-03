Acidente que paralisou a Rio-Santos foi causado por caminhão

Caminhão colidiu com um carro que se chocou contra a mureta e atingiu um terceiro veículo

Três veículos envolveram-se em um acidente no km 255 da rodovia Rio-Santos na tarde de segunda-feira, 13. Três adultos e uma criança de um ano ficaram feridos e foram levado ao Hospital de Bertioga. O trânsito ficou interditado por mais de uma hora e atrapalhou o andamento de ruas de Bertioga, como a avenida 19 de Maio, principal acesso de entrada e saída da cidade.

O acidente ocorreu na ponte do Rio Itapanhaú quando o motorista de um caminhão Scania, que trafegava no sentido Guarujá-Bertioga, bateu na lateral de um Corsa Wind prata que vinha no sentido oposto. O carro, por sua vez, colidiu com uma mureta e atingiu um terceiro veículo, um Honda Fit prata.

O motorista do caminhão e autor do acidente saiu ileso e foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou negativo. Três pessoas que estavam no Honda Fit e uma que estava no Corsa tiveram escoriações, foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital Municipal de Bertioga.

Segundo informações da prefeitura de Bertioga os feridos permanecem em observação. Uma das vítimas sofreu uma fratura e as outras três, tiveram escoriações. Todos vão passar por nova avaliação médica.

Os veículos foram recolhidos ao pátio municipal de Cubatão. O autor irá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Marina Aguiar

Foto: via Whatsapp