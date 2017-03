Adolescente de 16 anos é apreendido com drogas

Com o adolescente foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína

A Polícia Militar de Bertioga apreendeu um adolescente de 16 anos com porções de drogas, durante um patrulhamento rotineiro no bairro Ana Paula, na tarde de quinta-feira, 16. De acordo com o boletim de ocorrência, ao ver o carro da PM, o garoto tentou se esconder embaixo de uma Kombi abandonada, mas os policiais o detiveram.

Com ele, foram encontrados oito papelotes de maconha, três pinos de cocaína e três pedras de crack, além de R$72 em espécie e um celular. O jovem foi encaminhado à delegacia de Bertioga.

Foto: JCN