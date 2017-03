Anfiteatro da Rua da Praia recebe espetáculo neste domingo

Espetáculo teatral Ítaca – Uma vivência Histórica será a partir das 20 horas, em São Sebastião

O Circuito Cultural Paulista apresenta neste domingo, 26, o espetáculo teatral Ítaca – Uma vivência Histórica, a partir das 20h, no Anfiteatro da Rua da Praia (rua Dr. Altino Arantes), no centro histórico. O espetáculo gratuito e livre para todas as idades é baseado em um dos grandes clássicos de literatura de todos os tempos, A Odisseia, escrita por Homero, que narra a volta do herói Ulisses até a ilha de Ítaca, onde sua esposa, Penélope, o espera há mais de uma década.

Nessa releitura da Cia Voos, Dona Gema, uma palhaça, tendo em mãos um mapa herdado da avó e motivada pelas palavras desta: “Quem não vai atrás dos seus sonhos, tem pesadelo à noite”, sai em viagem na busca de Ítaca, lugar imaginário. Com apenas uma mala e um mapa feito à mão, Dona Gema convoca a participação da plateia para a construção dessa aventura. Com poesias faladas e cantadas, constrói a trajetória do mapa, criando um universo de desafios, medos e conquistas. Esse encontro com a natureza, as pessoas e os mistérios vai sendo improvisado a partir da dança, de textos poéticos e da relação com objetos que, retirados da mala, vão contando e recontando a história.

Ao unir a linguagem do palhaço e a dinâmica da improvisação como abordagem estética, o espetáculo busca estimular o simbólico e o imagético na criatividade das crianças, ao pensar e refletir, a proposta é que a cada apresentação a história seja construída com o público conforme as imagens vão acontecendo, buscando desenvolver a autonomia dos pequenos que não serão meros espectadores.

Foto Viviane Fracari