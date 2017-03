Edição de aniversário do Jornal Costa Norte já faz parte da vida de seus habitantes

Este ano, Bertioga completa 26 anos de emancipação político-administrativa. A cidade, apesar de jovem, passou por célere crescimento nos últimos anos. Consequentemente, houve o aumento populacional e da demanda em todos os setores. E este é o tema da edição comemorativa do Jornal Costa Norte: as deficiências do município e as melhores soluções para resolvê-las.

A edição é lançada anualmente, na data de aniversário de Bertioga: 19 de Maio. A publicação, em formato de revista, reúne registros históricos do município e mostra como a cidade foi fundada, emancipada e se desenvolveu ao longo dos anos. É tida como fonte de pesquisa para trabalhos escolares, concursos e, até mesmo, como opção de leitura para quem deseja conhecer a história daqueles que fazem parte da construção de Bertioga.

Nas escolas, os dados e reportagens são esmiuçados e as informações geográficas e históricas integram o conteúdo letivo. A coordenadora pedagógica Solange Cabral Alves utiliza a revista como método de ensino. Embora não trabalhe diretamente na sala de aula, ela orienta as professoras das escolas nas quais atua. “Nós usamos, principalmente, a seção geográfica e história; e também a montagem do quadro político, que está sempre atualizado. Gostamos de mostrar às crianças como funcionam o Legislativo e o Executivo e a revista é primordial”, declarou.

Única bibliotecária da cidade, Maria Cristina de Lima Moreira acompanhou de perto a criação e desenvolvimento da revista. “Trabalho em Bertioga há 26 anos e considero que a revista já é parte das comemorações da emancipação. A meu ver, acho importante o fato de ela trazer dados históricos e curiosidades sobre a população”. Cristina também destacou a procura pela revista em época de concursos. “Muitas pessoas procuram a edição para estudar para concursos, já que possui dados sobre localização, área, população e até o hino de Bertioga. Ela acaba por complementar algumas pesquisas a respeito da história de Bertioga”.

A publicação teve início em 1994, quando a cidade de Bertioga completou três anos de vida independente de Santos. Na época, a diretora administrativa Dinalva Berlofi Zaidan tinha o intuito de eternizar a história da cidade. Em formato de jornal tabloide, o documento trazia características, belezas e narrativas sobre a fundação da cidade. Com o passar dos anos, passou a ser uma revista, a primeira publicada em 2007, para comemorar os 16 anos do município. O conteúdo manteve temas básicos, apenas atualizados, e foram acrescentadas reportagens que abordavam aspectos futuros da cidade.

Bertioga

Marina Aguiar

Foto: JCN