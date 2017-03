Baixada Santista tem programação especial para o Mês da Mulher

O mês da mulher será repleto de atividades, entre elas, palestras e caminhadas

O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março, e foi criado no início do século XX, no contexto das lutas feministas por condições melhores de vida e trabalho. A primeira celebração ocorreu em 1909, nos Estados Unidos, e desde então, acontece em diferentes lugares do mundo. A data tem uma grande importância histórica, pois retrata a batalha das mulheres por igualdade de gênero, econômica e social. Para não deixar passar em branco, a cidades da Baixada Santista promovem uma programação completa, com palestras, atividades e exposições durante todo o mês.

Em Bertioga, as Unidades Básicas de Saúde vão realizar exames preventivos sem agendamento. Nesta terça-feira, 7, a UBS do bairro Vicente de Carvalho e Vista Linda receberão o atendimento. Já na quarta-feira, 8, é a vez da UBS Central, no Maitinga, e na quinta-feira, 9, Unidade de Boracéia é quem disponibiliza o serviço.

Na quarta feira, 8, o Barco Escola Arca do Saber realiza um passeio especial, que acontece em dois horários: 9 e 14 horas, com limite de ocupação para 36 pessoas. A inscrição deve ser feita anteriormente no Viveiro de Plantas “Seo Leo” (rua Manoel Gajo, 1080, Centro), nesta terça-feira, das 9 às 16 horas. É necessário levar uma lata de leite em pó que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade. No sábado, 11, a partir das 9 horas, ocorre a 1ª Caminhada Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher ‘Poderosas e Empoderadas’, com saída em frente a Praça de Esportes Radicais João Carlos Ferreira Mathias dos Santos.

Além disso, ainda acontecem duas palestras, no dia 16, na Associação de Amigos da Vila Tupi, que fica na rua Carvalho Santana, 190. O tema da primeira palestra é Empreendedorismo do Futuro, com a economista Brenda Vasques, a partir das 19h30. Já a segunda é sobre Os Direitos Que Empoderam a Mulher, com a presidente da Comissão de Mulher OAB Carla Riesco, às 20h15. Para encerrar a comemoração na cidade, o advogado Plínio Aguiar, ministrará uma palestra com o tema Lei Maria da Penha e seus avanços, no dia 30, a partir das 20h15, na Escola Estadual Jardim Vicente de Carvalho, localizada na rua Francisco Pinto, s/n.

Guarujá

Em Guarujá, o 3º Encontro das 101 Mulheres no Beach Tennis será no dia 11, a partir das 8h30, praia da Enseada. O evento reunirá 224 praticantes da modalidade, divididas em 231 jogos em um único dia. Esse projeto é organizado pelas desportistas Suelena Totti e Thais Schlobach, e tem como objetivo se tornar referência a nível mundial, buscando atingir a marca de maior número de mulheres praticantes de Beach Tennis. A inclusão do encontro no Guinness Book já foi solicitada pelos idealizadores.

Santos

Já em Santos, a programação será mais extensa. Durante toda a semana, o Museu do Café abre as portas para visitas educativas, que abordarão o papel social da mulher em relação à história do café. O horário de visitação deve ser agendado e acontece das 9 às 17 horas. Além disso, o Núcleo Educativo, que fica dentro do Museu, realiza a Oficina de Autorretrato Sou Mulher, logo existo, na quarta-feira, 8, às 14 horas, e no sábado, 11 , no mesmo horário, acontece o bate-papo e oficina de desenho A figura e o papel da mulher na história da arte.

Na quarta-feira, 8, a partir das 16h30, é realizada a Marcha pelo Fim da Violência contra a Mulher, com concentração na Estação Cidadania, localizada na avenida Ana Costa, 340. No mesmo dia, também acontece o 3º Forro Pé Na Areia – Especial Mulheres do Nordeste, no Centro de Paquera do Embaré, ao som das meninas do Mariaz, às 18h30. O CPE fica na avenida Bartolomeu Gusmão, s/n.

Na segunda-feira, 13, a partir das 8 horas, acontece o 15º Encontro Com Mulher – 10 anos da Lei Maria da Penha, avanços e desafios – A importância do Tratamento do Agressor, no Anfiteatro da Unisanta, localizado na rua Rua Cesário Mota, nº 8.

Praia Grande

Em Praia Grande, a exposição Todos podem ser Frida, começou no dia 1º de março e segue até o dia 1º de abril, no Palácio das Artes, localizado na avenida Pres. Costa e Silva, 1600. A mostra retrata por meio de fotos a vida da artista mexicana Frida Kahlo, e pode ser acompanhada de terça a sábado, das 14 às 17h30.

Foto: Reprodução / Internet