Problemas na embarcação FB-15 foram corrigidos e ela passa a funcionar após aproximadamente 32 horas de paralisação na travessia

A travessia de carros entre Bertioga e Guarujá por balsas voltou a operar na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a Dersa, o transporte foi liberado às 4h30 com a conclusão da manutenção do FB-15, única embarcação disponível na travessia.

O tempo médio de espera é de 30 minutos tanto em Guarujá quanto em Bertioga.

Foto: JCN