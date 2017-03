Banda Sinfônica de Cubatão se apresenta nesta quarta

Apresentação pelo projeto Era uma vez a música será realizada no Bloco Cultural do Paço Municipal

Um concerto didático embalará o Bloco Cultural do Paço Municipal de Cubatão nesta quarta-feira, 15. A Banda Sinfônica de Cubatão se apresentará pelo projeto Era uma vez a música aos alunos da UME Jayme João Olcese, do Jardim Costa e Silva.

A proposta do evento é apresentar uma locomotiva que transporta uma música em cada vagão, de compositores nascidos em diferentes estados brasileiros. Na condução desse trem, um personagem sonha com uma cidade recheada de artes. O teatro aliado a concerto apresenta a música erudita de maneira lúdica às crianças. O ator Fabiano di Mello interpreta o Zanza, em alusão ao nome “Zanzalá” cidade fictícia criada por Afonso Schmidt, retratada como a Cubatão do futuro, cheia de cultura e alegria.

Esta é a segunda temporada anual do espetáculo, que leva à plateia a um passeio por diversas regiões do Brasil por meio de compositores como o pernambucano José Ursicino da Silva, o Mestre Duda com sua “Suíte Nordestina”; “Petizada” do carioca Heitor Villa-Lobos; o estado de São Paulo será representado por Osvaldo Lacerda, com “Marcha Rancho”, além do próprio maestro Rodrigo Vitta, com a composição “O Homem e o Tempo”.

Vitta também é criador do roteiro do espetáculo. Ele comenta: “A ideia é proporcionar uma viagem pela música e toda brasilidade presente no repertório erudito e popular. Queremos que essas crianças tenham contato com a música de qualidade de maneira atraente pra elas. E nada melhor do que falar a linguagem deles”.

Foto: Morgana Monteiro/PMC