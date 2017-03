Bertioga registra índice recorde de chuva

Somente na sexta-feira, 17, o índice pluviométrico chegou a 147 milímetros, número além do esperado pela Defesa Civil para todo o mês

As chuvas de sexta-feira, 17, em Bertioga foram além do esperado para todo o mês de março. De acordo com a Defesa Civil, em um único dia o índice pluviométrico chegou a 147 milímetros, sendo que, para o mês inteiro era esperado 110 milímetros.

A cidade inteira foi afetada, mas não há registros de desalojamentos. De acordo com a prefeitura, no bairro Caiubura, os alunos de uma escola precisaram da ajuda de um ônibus para saírem e chegarem em casa. Na Vista Linda, uma luminária soltou do teto da escola, mas ninguém se feriu.

Além disso, parte da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central ficou alagada pelo período de uma hora, no entanto, a sala de Urgência e Emergência não foi afetada e os casos de urgência foram atendidos. A Defesa Civil instalou uma bomba de emergência na unidade.

Desde as 9 horas deste sábado, 18, o prefeito e os secretários estão em reunião para traçar estratégias das medidas a serem adotadas.

As equipes da Defesa Civil continuam em alerta.

Foto: Davison Rocha