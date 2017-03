Boxeador guarujaense defenderá cinturão na Argentina

Alex Sandro Duarte defenderá pela primeira vez o cinturão do Torneio Continental da América

O pugilista guarujaense Alex Sandro Duarte, de 36 anos, defenderá neste sábado, 11, pela primeira vez, o cinturão do Torneio Continental da América, conquistado em janeiro deste ano. O evento é organizado pela World Pugilism Commission (WPC) e a luta será contra o boxeador argentino Lucas Gastón Lemos, em Buenos Aires, na Argentina. O desportista está na modalidade há 21 anos e também é o atual campeão brasileiro pela Confederação Brasileira de Boxe Profissional (CBBP) pela categoria Super Meio-Médio.

O atleta assumiu a liderança do ranking nacional em agosto do ano passado após a aposentadoria do tetracampeão mundial proveniente da Bahia, Acelino “Popó” Freitas. Para manter o cinturão de “Campeão Continental”, o guarujaense mantém uma rotina árdua de treinos. “Eu treino seis dias na semana, entre segundas e sábados, entre os períodos matutino e noturno. Também estou realizando um trabalho especial devido a meu adversário ter uma estatura maior que a minha”, contou o pugilista.

Alex deu seus primeiros passos no boxe quando tinha 15 anos, com o professor Aélio Mesquita. Morador do bairro Jardim Progresso desde sua infância, o lutador já passou por diversas categorias de peso e há tempos busca incentivo financeiro para manter-se na modalidade. “Meu objetivo é chegar ao título mundial um dia. Apesar de ser difícil, já dei um grande passo com o ‘Continental’ e o ‘Brasileiro’”, ressaltou.

Após a competição em terras sul-americanas, o atleta e seus representantes buscarão viabilizar a defesa do cinturão nacional até maio deste ano. O pugilista é treinado pelo técnico Alex dos Santos na Arena Gim, que fica na Rua Almirante Barroso, 422 – Parque Estuário, Vicente de Carvalho.