Câmara de São Sebastião ocupa novo prédio

Local passa a abrigar a estrutura administrativa do Legislativo

A Câmara de São Sebastião concluiu, na semana passada, a mudança para um novo prédio, recém-construído, alugado no centro da cidade. O local passa a abrigar nove departamentos que compõem a estrutura administrativa do Legislativo. O plenário, onde ocorrem as sessões, permanece na sede antiga, no centro histórico.

Os departamentos administrativos estavam anteriormente instalados em cinco casas alugadas pelo Legislativo, consideradas pela atual presidência da casa como inadequadas devido a problemas de infiltrações. O presidente da Câmara Reinaldo Moreira, o Reinaldinho (PSDB), explica: “As condições de trabalho eram precárias; os funcionários ficavam expostos a mofo e umidade. Toda chuva mais forte causava alagamentos e já sofremos perda de materiais e equipamentos por causa disso. Tínhamos um alto custo de manutenção desses prédios que, frequentemente, passavam por reformas”.

Os imóveis, assim como a sala que Reinaldinho ocupava numa galeria comercial, foram devolvidos aos proprietários. A soma das locações desses imóveis, após o reajuste anual, chegaria a R$ 16,9 mil ao mês. O novo prédio foi locado por R$ 20,8 mil. “Concentramos toda a estrutura administrativa num único local, com novas e modernas instalações, o que resulta em menor custo de manutenção “, defende o presidente.

Com área de 450 metros quadrados de construção, o novo prédio, de três andares, conta com elevador e banheiros adaptados para atender deficientes físicos. Os ambientes foram projetados com aproveitamento de luz solar e ventilação natural, o que reduz o consumo de energia. O endereço é rua Capitão Luís Soares, 37, em frente ao Tebar Praia Clube.

Foto: CMSS