Câmara recebe exposição Mix-Art

A exposição, do artista plástico Sérgio Renato Yplinsky, pode ser vista até 5 de abril

O Espaço Cultural da Câmara Municipal de Guarujá recebe até o próximo dia 5 de abril a exposição Mix-Art, do artista plástico Sergio Renato Yplinsky. A mostra reúne um total de sete obras, todas à base de tinta de óleo, que foram produzidas pelo artista entre os anos de 2005 e 2017.

As temáticas reúnem elementos concretos e abstratos, em cores plasmadas e traços que nos remetem principalmente ao ‘Simbolismo’ – movimento que se desenvolveu nas artes plásticas, teatro e literatura, no final do século XIX, marcado por obras baseadas na intuição, descartando a lógica e a razão.

Natural de Araxá (MG), Sergio Renato Yplinsky tinha apenas oito anos de idade quando foi despertado para a arte, ao observar um morador de rua ‘vendendo’ desenhos que fazia em troca de alimento. Na adolescência, passou a desenvolver técnicas de anatomia humana, utilizando bico de pena e nankim, tornando-se um autodidata.

A paixão pela pintura em óleo veio aos 16 anos, quando mudou-se para Uberlândia (MG). Lá, teve contato com vários artistas, com quem aprendeu a trabalhar novos materiais, novas técnicas e, até mesmo, novos tipos de aplicação, a exemplo de murais de ruas, decorações de clubes etc.

Em 1969, foi contratado para trabalhar como desenhista publicitário e diretor de arte e criação de comerciais, pela afiliada da TV Globo em Minas Gerais. Foram 20 anos dedicados a essa atividade. Nesse período, também foi professor do Senac-MG.

Sua história em Guarujá começou há 22 anos, quando recebeu convite para ensinar sua arte na Baixada Santista e na Capital. Aqui permaneceu e fundou a Associação dos Artistas Plásticos de Guarujá.

Como Artista Plástico, tem em seu currículo dezenas de exposições coletivas e individuais, além de participações em salões de artes oficiais – onde conquistou 14 medalhas de ouro e mais 35 prêmios importantes (Prêmios Cidades, Medalha de Prata, Medalha de Bronze, Hors Concours).

Ao todo são 55 anos de atividade e mais de 3 mil obras produzidas, muitas delas presentes em coleções particulares no Brasil, Portugal, França, Hungria, Espanha, Estados Unidos, Argentina e Colombia. Em Agosto de 2014 recebeu homenagem da Câmara Municipal

Prêmio Cultural Guarujá 2014.

Foto: Divulgação/CMG