Campeonato de skate será realizado em Santos

1ª etapa do Brasileiro de Skate Banks acontece nos dias 25 e 26 de março

A 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Skate Banks acontece no Parque Municipal Roberto Mário Santini (emissário submarino), entre os dias 25 e 26 de março, das 9 às 17h30, em Santos.

Para se inscrever, os interessados devem ter no mínimo oito anos e entrar em contato pelo e-mail: associacaodeskatedesantos@gmail.com ou pelo telefone (13) 98150-4000, até às 9 horas do dia 25. As inscrições custam R$ 50.

No sábado, 25, vão competir os skatistas das categorias infantil, mirim e iniciante. Já no domingo, 26, será a vez dos participantes que disputam pelo feminino e amador.

O Brasileiro de Skate Banks é realizado pela Associação de Skate de Santos e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes. É homologado pela Confederação Brasileira e a Federação Paulista de Skate.

Foto: Associação de Skate de Santos