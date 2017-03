Campeonato Paulista de Va´a 2017 abre inscrições

A primeira etapa do Paulista de Va´a será no dia 7 de maio, na praia da Enseada, em Bertioga

Prepare os remos! A abertura do Campeonato Paulista de Va´a 2017 será no dia 7 de maio, na praia da Enseada, em Bertioga, e as inscrições já estão abertas. Serão 8km de percurso, entre o Forte São João e o Sesc Bertioga (ida e volta).

A prova, com organização da Associação Bertioguense de Canoagem (ABC), terá disputas nas modalidades V1 (individual/canoa sem leme); V1R (individual/ canoa com leme); V2R (dupla/canoa com leme); e V6 (seis atletas/canoa sem leme).

As categorias são: parava’a (masculino e feminino); júnior (masculino e feminino – nascidos a partir de 1998); open (nascidos entre 1900 e 1997); master (entre 1968 e 1977); sênior master (entre 1900 e 1967); e interbases (alunos de escolinhas).

Segundo Edney Pinto de Campos, um dos organizadores, são esperados mais de 100 atletas. “Ano passado, tivemos 130 competidores e público de mais de 500 pessoas. A modalidade vem crescendo no país e estas competições ajudam a difundir ainda mais o esporte”.

Para se inscrever é necessário fazer um depósito bancário em conta: Banco Caixa. – AG 2728 – Conta Corrente 001 00002488-2, em nome de Edney Pinto de Campos (CPF 192.882.308-40). Em seguida, deve-se enviar cópia do

comprovante de depósito, junto com o nome do atleta ou equipe e categoria, para o e-mail edneypintodecampos.pinto@gmail.com.

Até o dia até 20 de abril, o valor é de R$ 120,00 (cento e vinte reais), por atleta. A partir desta data, e até o dia 5 de maio, o custo passa a ser de R$ 140,00. No dia da prova, o valor é de R$ 150,00.

Depois de inscrito, o atleta deve preencher e assinar o termo de responsabilidade obrigatório, na página http://www.fiv.org.

Escolinha

Para interessados em aprender a remar em canoas Va´a, a Associação Bertioguense de Canoagem oferece aulas da modalidade na praia de Enseada, às segundas, quartas e sextas-feiras, em quatro horários (6h, 7h, 10h e 17 horas). Mais informações pelo telefone (13) 99766 0274.

Foto: Maurício de Souza