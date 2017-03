Caraguatatuba apresentada a empresários do ramo industrial

Aguilar Jr. apresentou potencial turístico e de desenvolvimento do município para investidores

O prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior participou, na tarde de segunda-feira, 13, do evento Almoço & Negócios, promovido pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de São José dos Campos. Dezenas de empresários de diversos ramos participaram do encontro. O evento ocorre toda segunda-feira no auditório da sede da entidade e tem o objetivo de trocar experiências entre empresários do ramo industrial da Região Metropolitana e Vale (RMVale) e gestores públicos.

Aguilar Júnior apresentou aos presentes um breve histórico da cidade e informações como população, unidades de saúde, número de escolas, movimentação de turistas na alta temporada, e as obras de grande impacto na cidade, como o contorno sul, a ampliação do porto de São Sebastião, o hospital regional e a unidade de tratamento de gás natural.

O prefeito comentou ainda sobre incentivos fiscais às grandes empresas que queiram se instalar na cidade. “Estamos preparando a cidade para o futuro, mas deixando áreas disponíveis, principalmente, na região sul do município, onde temos locais para instalação de empresas. Caraguatatuba está aberta para novos negócios e grandes empresas. Temos um povo ordeiro, acolhedor. Queremos um desenvolvimento na cidade, mas sempre preocupados com o ser humano”.

Aguilar Júnior falou também da parceria com o Senai para a realização de cursos de qualificação. “Identificamos, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), vagas que não são preenchidas por falta de qualificação. Por isso, estamos levando estes cursos para a cidade”.

Logo depois, ele foi sabatinado pelos presentes sobre os futuros investimentos e, principalmente, o projeto apresentado de criação da smart city, a cidade inteligente.

“Queremos internet na cidade inteira, secretarias interligadas, câmeras de monitoramento, sistema de identificação de veículos com problemas de roubo ou furto, parcerias com as Polícias Militar e Civil, iluminação de LED na cidade inteira”, explica o prefeito.

Representantes do Parque Tecnológico de São José dos Campos, presentes no encontro, colocaram-se à disposição do município de Caraguatatuba para ajudar na implantação do modelo de smart city. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de São José dos Campos Felipe Cury elogiou a apresentação. “Estou feliz e empolgado de ver os projetos. São propostas factíveis de ser realizadas e que vão atrair negócios. Temos um futuro promissor na relação empresa/município”.

Quem também elogiou o encontro foi o diretor do Ciesp Almir Fernandes: “Achei excelente a apresentação e queremos uma aproximação com os municípios da região. Temos um rol de empresas que querem investir e é importante o gestor apresentar a sua cidade. Não são apenas grandes empresas, mas o micro e pequeno empresário também quer investir”.

Estiveram presentes ao encontro o secretário de Educação Ricardo Ribeiro; o secretário adjunto de Gestão Administrativa Leo Macedo; o chefe de Gabinete Marcos Fleire; a secretária de Comunicação Social Malu Baracat; e o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Contur) Rodrigo Tavano.

