Apresentação será neste sábado, 18, das 20 às 21 horas

O Quarteto Quebra Queixo apresenta-se, neste sábado, 18, na Casa da Cultura, das 20h às 21 horas. No repertório, músicas de João do Vale, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, entre outros. A apresentação faz parte da programação do projeto Música é Cultura, fruto de parceria entre o Sesc Bertioga e a prefeitura, e que este ano passou a ser quinzenal. A Casa da Cultura fica na avenida Tomé de Souza, 130, Centro.

Foto Divulgação