Celulares roubados e furtados poderão ser bloqueados imediatamente nas delegacias

Atualmente, os policiais civis precisam solicitar às operadoras, por isso, convênio com a Anatel possibilitará a agilização do bloqueio

Um convênio entre o governo do estado e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) proporcionará maior agilidade no bloqueio de celulares furtados e roubados. A medida que pode diminuir estas ocorrências deve ser assinada até o fim deste mês.

O anúncio do convênio foi realizado pelo governador Geraldo Alckmin na segunda-feira, 20, após reunião com o presidente da Anatel, Juarez Quadros. A Secretaria da Segurança Pública do Estado explica que, com essa parceria, a Polícia Civil terá acesso a um sistema especial e poderá bloquear os aparelhos sem a necessidade de solicitar às operadoras.

O governador destacou: “Eu acho que [a medida] vai derrubar fortemente o roubo e o furto de celulares no Estado de São Paulo, porque a comunicação da eliminação do IMEI vai ser praticamente automática”. O IMEI (International Mobile EquipmentIdentity) é a “identidade” do celular.

O sistema de Cadastro de Estações Móveis Impedidas (Cemi) é administrado pela Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom) e comunica imediatamente o bloqueio a todas as operadoras, que serão responsáveis por um futuro restabelecimento do aparelho.

Atualmente, policiais civis precisam entrar em contato com cada uma das empresas para solicitar o cancelamento. O responsável pela Divisão de Tecnologia da Informação do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), o delegado Mitiaki Yamamoto detalha: “Com o sistema, o celular será bloqueado no momento do registro, o que vai impedir criminosos de utilizarem dados”,.

Segundo Mitiaki, além da agilidade, agentes hoje empregados apenas ao serviço de cancelamento de IMEIs poderão voltar ao trabalho policial.“Todas as delegacias de polícia do Estado de São Paulo poderão realizar os bloqueios conforme as solicitações das vítimas de extravio, furto ou roubo, mas para isso é sempre necessário o registro de um boletim de ocorrência”.

Foto: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas