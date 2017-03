Centro Paula Souza recebe inscrição para MBA online até sexta

Curso em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais é totalmente online e conta com 60 vagas

O Centro Paula Souza está com inscrições abertas para MBA em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais na modalidade educação à distância. As inscrições encerram na sexta-feira, 24, e estão restritas a 60 vagas. O público alvo é formado por servidores em exercício do Centro Paula Souza e de instituições de Educação Profissional Públicas no Estado de São Paulo. Também é interessante para quem exerce funções de gestão ou desenvolvimento de projetos no âmbito da educação profissional técnica de nível médio, nas unidades de ensino ou na administração central.

A proposta do curso, com aulas exclusivamente ministradas pela internet, é a aprendizagem para a gestão de projetos e processos a partir de uma visão abrangente. As aulas envolvem não só a estrutura das organizações, mas os demais elos da cadeia produtiva. Este será o um ponto de partida para conceitos, fundamentos, métodos, técnicas e melhores práticas da área empresarial. A ementa incentiva a análise, a discussão e a transferência desses elementos também para a área educacional. Dentro da carga horária os alunos participarão de atividades teóricas e práticas.

A carga horária total é de 360 horas e são distribuídas num período máximo de 13 meses. O curso engloba aulas e trabalhos presenciais e atividades desenvolvidas por meio de uma plataforma de EaD (videos, fóruns, atividades de trabalho orientado).

Mais informações podem ser obtidas no edital disponível aqui.

Foto: Ilya Oreshkov/Divulgação GESP