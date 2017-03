Cerimônia homenageia heróis da hecatombe de 1967

Prefeitura e Fundacc relembram 50 anos da catástrofe de 67 e homenageiam heróis

Foi realizada na sexta-feira, 10, no Macc (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba), solenidade para lembrar o Cinquentenário da Catástrofe de 1967. Heróis, sobreviventes e instituições que ajudaram no socorro às vítimas naquele fatídico dia foram agraciados com a Comenda Thomaz Camanis Filho, o radioamador que conseguiu mandar a mensagem, avisando a catástrofe. O tema da homenagem foi Caraguatatuba, a cidade que se recusou a morrer (J. Ulysses Cardoso).

Entre os homenageados estão médicos como Keiiti Nakamura e José Bourabeby, ex-prefeitos como Geraldo Nogueira da Silva (Boneca), que era o administrador na época, e Sidney Trombini; moradores anônimos como Vera Lúcia Rodrigues, Ivan Micheletto Rossi, Benedita Pinto Correia, além de instituições como Defesa Civil do estado, Casa de Saúde Stella Maris, Cúria Diocesana, Delegacia da Capitania dos Portos.

Depois da tromba d’água de 1967, que deixou a cidade embaixo de lama, somente uma parte da população permaneceu na cidade, apostando em sua reconstrução. Um dos fatos que demonstram a gravidade da tragédia foi que, em função do episódio, criou-se a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Caraguatatuba

Da redação

Fotos: Arquivo Público Municipal