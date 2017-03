O homem foi encontrado por moradores em casa de veraneio

O corpo de um homem, de 39 anos, foi encontrado por moradores, no início da tarde de quarta-feira, 15, na piscina de uma chácara, no Sítio São João, em Bertioga. De acordo com Instituto Médico Legal de Guarujá, a causa da morte foi afogamento.

Ailson Ferreira Medina foi visto, na noite de domingo, 12, entrando na residência de veraneio, pelo dono de um bar próximo ao local. A Polícia Civil de Bertioga investiga o caso.

Redação

Foto: JCN