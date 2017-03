Curso de formação de escritores acontece em Santos

O curso de escritores é realizado com nomes da literatura da Baixada Santista

O Curso Livre de Formação de Escritores, realizado em Santos, está com inscrições abertas até quarta-feira, 22, e conta com a participação de diversos escritores da Baixada Santista. A primeira edição do curso literário é totalmente gratuita.

Do total de inscritos, serão selecionadas 20 pessoas para participar das aulas ministradas por grandes escritores do mundo literário, entre os meses de abril e dezembro, na Biblioteca de Artes Cândido Portinari, que fica no Centro de Atividades Integradas Milton Teixeira, na avenida Rangel Pestana, 150, Vila Mathias.

As aulas acontecerão às terças-feiras, das 14 às 17 horas, e os participantes serão estimulados a escrever textos de ficção, não ficção e poesia, com o apoio de uma metodologia que une suporte teórico a práticas de escrita e leitura crítica. Além das aulas, os alunos podem participar de workshops que tratam sobre as possibilidades de publicação de suas obras.

Para inscrever-se é preciso enviar um e-mail para literatura.secult@gmail.com com os seguintes documentos: carta de interesse; texto autoral de qualquer gênero literário, com fonte Times New Roman de tamanho 12, margens esquerda e direita de três centímetros, e superior e inferior de 2,5 centímetros, no máximo com 2500 toques.

As aulas serão ministradas por Ciça Lessa, jornalista e organizadora do Coletivo Literatura Clandestina; André Argolo, escritor, repórter, editor e documentarista; Carolina Zuppo Abed, escritora, professora e psicopedagoga; Maria José Nóbrega, professora, mestra e coordenadora de projetos das Editoras Moderna e Melhoramentos; Mauricio Salles Vasconcelos (professor, escritor, diretor de vídeos e coordenador da Oficina de Literatura da USP, entre outros nomes.

Foto: Reprodução Internet