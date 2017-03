Defesa Civil de Caraguatatuba monitora áreas de risco

Prefeito Aguilar Júnior decretou situação de emergência devido aos estragos provocados pelas chuvas

Os estragos provocados pelas chuvas em Caraguatatuba fizeram com que o prefeito Aguilar Júnior decretasse situação de emergência. A cidade permanece em estado de alerta em relação aos escorregamentos de terra, inundações e quedas de árvores.

Na madrugada deste domingo, 19, a Defesa Civil de Caraguatatuba atendeu uma ocorrência de escorregamento de terra na rua Antônio Raposo Tavares, no bairro Martim de Sá. Uma casa ocupada por turistas foi atingida e teve suas paredes trincadas, porém sem vítimas.

O volume de chuva registrado nas últimas 72 horas foi de 122 milímetros. Os bairros onde o volume de água foi maior são: Massaguaçu, Sertão dos Tourinhos, Casa Branca e Olaria. No bairro Tabatinga, o acumulado de chuvas de três dias é de 140 milímetros e no bairro Jetuba,no mesmo período foram 94 milímetros.

As 32 pessoas das nove famílias que estavam abrigadas no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) foram transferidas na manhã deste domingo para um abrigo da prefeitura no bairro do Porto Novo. Outras 20 pessoas estão abrigadas no Centro Comunitário do Jardim Califórnia, ao lado da Escola Municipal Antônia Ribeiro da Silva.

Todas famílias que estão nos dois abrigos são assistidas por assistentes sociais, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI’s), equipes do Samu e enfermeiros. Elas também recebem todas as refeições diariamente

O monitoramento da Defesa Civil prossegue e passam por vistorias os bairros Rio do Ouro, Cantagalo, Benfica e Jaraguazinho, prioritariamente.

Ao todo, são 19 áreas de risco de escorregamentos de terras nos seguintes bairros: Cocanha, Sertão dos Tourinhos, Portal da Fazendinha, Jardim Santa Rosa, Olaria, Casa Branca, Martin de Sá, Cantagalo, Serraria, Prainha, Sumaré, Jardim Francis, Benfica, Jardim Califórnia, Caputera, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Tinga e Cidade Jardim. Há também risco de alagamentos na região da Tabatinga e Porto Novo.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Trânsito, Segurança e Defesa Civil, Campos Junior, dentro da situação de emergência, o estado é de atenção. “Mas não precisamos entrar em pânico. As pessoas devem ficar alertas, sempre observando a movimentação de encostas. Nas áreas de risco, os moradores devem deixar as casas espontaneamente”.

Sobre a situação do Morro Santo Antônio, Campos Junior informou que muitas pessoas estão disseminando informações mentirosas. “Existe um ponto de escorregamento no local onde está a rampa de paraglider. Não precisamos ficar em pânico achando que o morro vai descer inteiro. Por precaução, pedimos para as pessoas evitarem o local, apenas isso”, explicou.

Tempo e maré

A previsão do tempo é de chuva mais intensa a partir das 18 horas deste domingo, 19. Para esta segunda-feira, 20, a previsão é de chuvas isoladas em algumas áreas, muitas nuvens e curtos períodos de sol. Já na terça-feira, a previsão é de tempo nublado, com menor probabilidade de chuva.

A tábua de marés indica que na segunda-feira, por volta das 9h16, ela poderá chegará a 1,4 metro, com ondas até 0,7 metros.

Foto: Cláudio Gomes/PMC