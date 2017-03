Defesa Civil divulga estragos das chuvas na Câmara

“A situação vivenciada possibilitará a criação de protocolos de reação a novas ocorrências de mesma intensidade”, explica Ricardo Ribeiro

O vice-prefeito e secretário de Trânsito, Segurança e Defesa Civil, Campos Júnior, e o presidente do Comitê de Gerenciamento e secretário de Educação Ricardo Ribeiro reuniram-se com vereadores, na terça-feira, 21, na Câmara de Caraguatatuba, para apresentar um balanço dos estragos provocados pelas chuvas, entre os dias 15 e 19 de março, em diversas regiões do município. Também foram apresentadas as ações executadas para amenizar os problemas ocasionados por escorregamentos de terra e inundações, como monitoramento de áreas de riscos, remoção de famílias e doações.

Campos Júnior e Ribeiro prestaram esclarecimentos ao presidente da Câmara Renato Leite Carrijo de Aguilar, o Tato Aguilar (PMDB), e aos vereadores Elizeu Onofre da Silva, o Ceará da Adega (PR), Francisco Carlos Marcelino, o Carlinhos da Farmácia (PDT), João Silva de Paula Ferreira, o De Paula (PMDB), Aguinaldo Pereira da Silva Santos, o Butiá (PMDB), Salete Maria de Souza Paes (PTB) e Vilma Teixeira de Oliveira Santos (PSDB).

O presidente do Comitê de Gerenciamento de Crise Ricardo Ribeiro destacou a solidariedade da população do município e de outras cidades da região. “As pessoas doaram muitas coisas e pudemos dar uma resposta rápida à comunidade. Funcionários de diversas secretarias trabalharam três, quatro dias diretos na limpeza, remoção de pessoas para abrigos, vistoria de áreas de risco, reparos e na separação e coleta de doações. A situação vivenciada possibilitará a criação de protocolos de reação a novas ocorrências de mesma intensidade”. Ribeiro pediu o apoio dos vereadores em relação às áreas de risco. “Vocês, do Legislativo, têm um papel importante nesse processo com leis, que congelem esses locais”.

Campos Júnior falou sobre os 19 setores de risco do município. “A nossa prioridade foram os locais de risco de escorregamentos de terra. A inundação causa grandes perdas materiais, mas provoca baixíssimo risco de vida, ou seja, a pessoa perde tudo na casa, mas não perde a vida. Eventualmente, alguém se machuca, porém isso é exceção.”

De acordo com o vice-prefeito, em 2010, técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) mapearam as áreas de risco de Caraguatatuba. “Esse relatório é o documento mais importante que nós temos para dizer se o local é ou não de risco, para negar ou atender pedidos de ocupação. O relatório precisa ser atualizado porque nos dá todo o respaldo jurídico para trabalhar”.

Os vereadores assistiram ao vídeo, produzido pelo cinegrafista Cláudio Gomes, sobre o deslizamento de terra, próximo à rampa de voo livre, localizada na parte leste do Morro de Santo Antônio. Os sedimentos atingiram o condomínio horizontal Residencial do Bosque, no Cantagalo. O imóvel continua interditado. “Essa corrida de massa foi exatamente o que aconteceu em 67 (ano da catástrofe). Descem o subsolo e as árvores, e fica só a rocha lavada”, recorda.

O encontro também abordou temas relacionados aos mananciais, dados pluviométricos, impacto das obras do contorno norte da Nova Tamoios e voluntariado.

Situação de emergência

Equipes da Defesa Civil seguem com as vistorias em diversas áreas de risco para identificação dos imóveis com problemas e remoção de pessoas. O prefeito Aguilar Júnior decretou situação de emergência em decorrência dos estragos provocados pelas as chuvas, entre os dias 15 e 19 de março, no município. Caraguatatuba continua em estado de alerta em relação aos escorregamentos de terra, inundações e quedas de árvores, conforme determina o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC).

Dados atualizados apontam que 53 pessoas de 17 famílias foram removidas de suas casas após as chuvas e estão em um abrigo da prefeitura no bairro do Porto Novo. Além disso, outras 50 pessoas foram para casa de amigos e parentes. O Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC) continua até o dia 31 de março.

O telefone da Defesa Civil de Caraguatatuba é o (12) 3882 1055. O atendimento é das 7h às 19h. O número do plantão 24 horas é 199.

