Dersa anuncia a reforma de balsas

Ao todo, serão reformadas sete balsas que fazem as travessias litorâneas e, para manter a capacidade coerente, o número de balsas será remanejado

O governo do estado anunciou que investirá R$ 20,7 milhões na reforma e modernização de sete balsas que compõem as travessias litorâneas. O procedimento será realizado na baixa temporada, para aproveitar a queda da demanda no sistema.

Passarão por reformas os ferryboats das travessias entre Santos e Guarujá, São Sebastião e Ilhabela, Guarujá e Bertioga e Cananeia e Ilha Comprida. Os trabalhos serão desenvolvidos pelos próximos meses. De acordo com o governo, para manter uma capacidade coerente com o número de passageiros, o número de balsas será remanejado.

Segundo informou, o arranjo será desmontado progressivamente na medida em que as balsas ficarem prontas, para permitir que o sistema volte a operar em plena capacidade quando chegar o período de alta temporada.

Confira como o cronograma divulgado para o sistema durante o período:

Travessia Santos/Guarujá

Saem agora para reforma os ferryboats FB-27 (investimento de R$ 3,2 milhões) e FB-28 (investimento de R$ 2,6 milhões), com regresso esperado para o início de agosto. A FB-26 (R$ 2,3 milhões), que está no estaleiro desde novembro de 2016, retorna na segunda quinzena de maio, liberando a FB-24 (R$ 3,4 milhões), que se voltará em outubro. A última a sair será a FB-21 (R$ 2,0 milhões), que deixará a operação no início de agosto (após o retorno das FB-27 e FB-28) e voltará no início de dezembro.

Para compensar as baixas, a travessia Santos/Guarujá contará com o reforço da FB-29, que chegou a Santos na última quinzena de fevereiro (e reforçou, inclusive, o período do Carnaval), e a FB-18, que chegará da Travessia São Sebastião/Ilhabela ainda nesta semana. Até setembro, será mantida uma frota de oito embarcações. Entre outubro e novembro, a disponibilidade subirá para nove embarcações e, a partir de dezembro, dez ferryboats trabalharão nessa travessia.

Travessia São Sebastião/Ilhabela

Além do deslocamento do FB-18 para a Travessia Santos/Guarujá, entra agora em reforma o FB-30 (investimento de R$ 2,9 milhões). Como reforço, o serviço contará com a chegada da embarcação FB-14, atualmente na Travessia Guarujá/Bertioga. No início de agosto, com o retorno da FB-30, começa a reforma do FB-20 (R$ 3,9 milhões), que será concluída no início de dezembro. A Travessia São Sebastião/Ilhabela ficará, portanto, com seis balsas disponíveis a partir da próxima semana. Em dezembro, serão sete.

Travessia Guarujá/Bertioga e Travessia Cananeia/Ilha Comprida

O FB-14 será deslocado na próxima semana para atender a Travessia São Sebastião/Ilhabela. O serviço ficará com uma balsa disponível até o dia 22 deste mês, quando receberá o reforço do FB-Bacharel. Esta embarcação será deslocada da Travessia Cananeia/Ilha Comprida, que ficará com duas embarcações. A FB-14 retornará de São Sebastião em dezembro, liberando a FB-Bacharel para retornar à operação em Cananeia.

