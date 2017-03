Dersa é cobrada por falhas na travessia após o Carnaval

Reunião foi convocada após sequência de falhas de planejamento e qualidade do serviço após o fim da temporada de verão

A prefeitura de Ilhabela reuniu-se com executivos da Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S/A -, na tarde de quarta-feira, 22, para discutir o sistema de travessias entre os municípios de São Sebastião e Ilhabela. Na ocasião, o prefeito Marcio Tenório cobrou um posicionamento sobre a falta de planejamento, informação, infraestrutura e a má qualidade do serviço de travessia prestado após a semana de Carnaval.

Presentes à reunião, representantes da Umei – União Municipal dos Estudantes de Ilhabela -, vereadores, da Associação Comercial e secretários, também ponderaram sobre uma série de questões que, de acordo com eles, dificultam a rotina de moradores, estudantes e trabalhadores que utilizam a travessia diariamente, assim como interferem no turismo local.

Para o prefeito Márcio Tenório, a presença da empresa na cidade vem de encontro à política assumida por ele. “Eu sempre disse que o nosso maior desafio é o de atender as necessidades de quem utiliza o sistema todos os dias. A Umei é a voz de uma grande parcela destes usuários e, quando há reclamação, mostra que algo não está funcionando como deveria. Sei disso porque já fui estudante e participei de manifestos na balsa. Por isso, eles têm o meu apoio”, explicou o prefeito, ressaltando que todos precisam atuar em conjunto. “Não é o que o prefeito está fazendo, mas sim o que todos estão fazendo, porque precisamos estar imbuídos em resolver esse gargalo”.

Na ocasião, o presidente em exercício da Umei, Caio Vinicius Lemos, apresentou ofício com uma série de reivindicações dos estudantes, como cumprimento de horários, inclusive os que se referem à travessia com duas embarcações; assentos e acomodações adequados para atender a capacidade de pedestres; mais embarcações operantes, a fim de diminuir as filas nos dois sentidos; melhor infraestrutura nos locais de espera para embarque e desembarque dos pedestres; e prioridade para a travessia de estudantes nos dois lados (São Sebastião e Ilhabela). Os universitários também questionaram a necessidade em cumprir as recomendações da Normam – Normas da Autoridade Marítima para Serviço de Tráfego de Embarcações, sendo que as mesmas, segundo eles, não se aplicam aos demais veículos.

Segundo o presidente da Associação Comercial, Wilson Santos, a balsa é a porta de entrada da ilha, e a equipe de trabalho mostrou, no Carnaval, que tem capacidade para prestar um serviço adequado, “mas para a surpresa de todos, logo após esse período, tudo voltou a ser o que era antes. Ficamos à frente deste processo e, por isso, quando ocorreu o desserviço, a população taxou todas as nossas lutas como ações de marketing”, desabafou Santos.

O assessor de relações institucionais da Dersa Ermes da Silva explicou que a complicação na operação do sistema de travessia ocorreu por causa da quebra da embarcação FB25. “Tivemos um problema com a 25, pós-carnaval, que teve o seu motor quebrado devido a algum tronco ou algo similar no canal. Foram quatro dias para recuperar a peça, mas resolvemos e vamos operar aqui com seis balsas”. Acrescentou que, de todos os pedidos propostos, “tudo o que for possível será feito”.

Osvaldo Julião, secretário de Governo, pediu aos presentes que a Dersa tenha um canal de comunicação mais eficiente com os munícipes. “O que falta é diálogo, acolhimento, mais informação. Conversem com a Associação Comercial para saber qual é a taxa de ocupação na cidade para, assim, poderem se preparar para atender a demanda. Informem melhor os usuários, tenham mais carinho pelos que precisam fazer esse trajeto”, solicitou.

Já para o vereador Anísio Oliveira, a principal questão é realmente o dia a dia. “O verão foi um sucesso, e isso mostra que a empresa tem capacidade, mas uma semana depois o desrespeito voltou e a dor de cabeça também. A temporada acabou e a Dersa voltou a ser o que era antes”, lamentou.

O diretor de operações da Dersa Nilson Rogério Baroni disse que algumas das questões apontadas causam vergonha, já que deveriam ser executadas na rotina da operação. “A limpeza geral e dos banheiros, a retirada da água da embarcação são ações que precisam ocorrer sem que tenhamos problemas. São situações que nem precisaríamos falar, é uma obrigação, um dever da empresa contratada”, justificou.

Aproveitando a fala, o vereador Gabriel Rocha destacou a necessidade de ter, em todas as embarcações, estrados para evitar que os pedestres molhem os pés durante a travessia. “Tiraram estes suportes e não colocaram de novo, é uma ação simples, mas que faz muita diferença para quem utiliza o sistema”.

Márcio Tenório aproveitou a oportunidade para entregar aos presentes uma série de reclamações postadas nas redes sociais e informar que, junto com a bancada de deputados e o prefeito de São Sebastião Felipe Augusto, Ilhabela está pleiteando um melhor orçamento para a travessia no próximo ano. “Neste primeiro momento, trabalhamos este documento com a bancada paulista de deputados, mas vamos precisar do apoio das duas Câmaras, já que o orçamento que a Dersa disponibiliza para travessias não é apenas para São Sebastião. Hoje, para investimentos em melhorias aqui, são necessários R$ 60 milhões ao ano, e a empresa só recebe o repasse de R$ 35 milhões, ainda faltam R$ 25 milhões, e é neste propósito que estamos trabalhando”, exemplificou o prefeito, acrescentando que o documento proposto será assinado pelos quatro prefeitos do litoral norte.

Troca de pontes e passarelas

Os representantes da empresa aproveitaram para informar que já está no cronograma a troca das pontes e passarelas de acesso à travessia. “Vamos trocar as duas pontes, começando por Ilhabela e depois São Sebastião, entre os dias 2 e 12 de abril, depois vamos fazer a troca das quatro passarelas, entre os dias 2 e 30 de maio”, apresentou Nilson Baroni.

Segundo o prefeito Márcio Tenório, foi uma reunião produtiva, já que todos expuseram seus questionamentos, tiraram dúvidas, reivindicaram melhorias e propuseram ações. “O nosso discurso não é fantasioso, e ele está saindo do papel. No que depender de nossos esforços, estaremos juntos e, digo mais uma vez, os estudantes podem contar com a administração pública”, finalizou o prefeito.

Também participaram da reunião o secretário de Turismo Ricardo Fazzini e os vereadores Thiago Souza e Maria Salete Magalhães.

