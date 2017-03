Duas pessoas morrem em acidente entre motos no Caruara

Colisão ocorreu na manhã de domingo, na rodovia Rio-Santos. À tarde, no mesmo trecho foi registrado outro acidente, sem vítimas fatais

Um acidente entre motos ocorrido na manhã de domingo, 5, fez duas vítimas fatais. A colisão aconteceu na rodovia Rio-Santos, próximo ao Caruara. No mesmo dia, por volta das 18 horas, foi registrado outro acidente no mesmo trecho, desta vez envolvendo dois carros.

A primeira colisão foi registrada às 10h30, quando Leonardo Rupp, de 39 anos, com o garupa Henrique MosquettoBettoni, de 19 anos, foram atingidos por outra moto, também ocupada por duas pessoas. Segundo apurado pelos policiais no local, o acidente ocorreu quando, ao fazer a curva, o outro condutor atingiu, na pista contrária, as vítimas Leonardo e Henrique, que seguiam sentido Bertioga-Santos. Ambos foram socorridos, mas não resistiram. Henrique morreu algumas horas após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bertioga, assim como Leonardo, que havia sido encaminhado ao Hospital Santo Amaro, conforme informou a assessoria do local.

Os outros dois envolvidos no acidente foram atendidos na Santa Casa de Santos e no Hospital Santo Amaro. Neste último, a vítima passou por uma operação na clavícula. O estado de saúde do quarto acidentado não foi informado pela assessoria de imprensa da Santa Casa.

Outro acidente

Por volta das 18 horas, mais um acidente foi registrado no km 237. Dois veículos trafegavam em sentidos opostos quando colidiram frontalmente, conforme informado pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Todas as vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bertioga e sofreram ferimentos leves, segundo informou a assessoria de imprensa da prefeitura de Bertioga.

Foto: Reprodução/Facebook