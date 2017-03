Empresa oferece vaga para testador de motéis

Quem preencher a vaga ganhará R$ 2 mil e deverá viajar por todo o Brasil

A empresa Guia de Motéis está oferecendo uma vaga curiosa: a de testador de motéis. O emprego é registrado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pagará R$ 2 mil + benefícios. A função? Avaliar motéis de todo o Brasil, sozinho ou acompanhado.

O candidato deve ter mais de 18 anos e é desejável estar cursando faculdade de hotelaria, turismo, administração ou marketing. Quem conquistar a vaga deverá ter disponibilidade para viajar o Brasil inteiro testando motéis. Também é necessário ter carro, mas a empresa pagará reembolso de quilometragem.

O trabalho consiste em se hospedar como um cliente normal e usufruir de suítes de motéis. Depois de tudo isso, o funcionário preencherá um minucioso questionário que será entregue posteriormente para o dono de cada motel. Os aspectos avaliados serão: decoração, higiene, atendimento, manutenção, gastronomia, etc.

As visitas serão surpresa, portanto, o trabalho é anônimo. Os benefícios são plano de saúde e odontológico, vale alimentação e reembolso de km. As visitas á motéis serão diárias, o candidato deverá dispor de tempo livre. O pagamento do motel será feito pelo Guia de Motéis.

Foto: Guia de Motéis