Etecs abrem inscrições para redução da taxa do Vestibulinho

Estudantes de baixa renda podem conseguir 50% de redução na inscrição

O processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) traz uma novidade para os estudantes de baixa renda que desejam estudar em uma das unidades do Centro Paula Souza: o governo estadual passa a conceder o benefício da redução de 50% na taxa de inscrição a partir do Vestibulinho para o segundo semestre de 2017. Valor da inscrição é de R$ 30.

O período de inscrição para o 2º semestre de 2017 será de 13 a 17 de março. No último dia, o prazo vai até as 15 horas. Os interessados deverão preencher o formulário específico que estará disponibilizado no site www.vestibulinhoetec.com.br. Após o preenchimento deste formulário, é preciso guardar o número do protocolo, gerado pelo sistema.

Nesse mesmo período – 13 a 17 de março – das 9 às 18 horas, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios, relacionados abaixo, em um envelope lacrado, somente na secretaria da Etec em que pretende estudar.

No momento da entrega do envelope – em que deve constar o número do protocolo –, o candidato precisa preencher, assinar e entregar o requerimento de solicitação do benefício, fornecido pela Etec e disponível no site, na seção “redução”. A resposta à solicitação será divulgada no dia 11 de abril somente pela internet.

Requisitos

É preciso ser estudante regularmente matriculado na segunda ou terceira série do Ensino Médio ou a partir do segundo semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 1.874) ou estar desempregado.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na portaria, disponível na internet.

Vestibulinho

A partir do resultado da solicitação da redução da taxa do Vestibulinho, no dia 11 de abril, o candidato que receber o benefício deve fazer sua inscrição, exclusivamente pela internet, em um único curso na Etec de sua escolha, até o dia 12 de maio. O Manual do Candidato estará disponível para download gratuito no site. O valor da taxa de inscrição para este processo seletivo é R$ 30.

Na Baixada Santista, apenas Bertioga não possui ETEC. Há escolas técnicas em Guarujá, Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhém e Peruíbe.

Foto: Divulgação