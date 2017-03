Faculdade realiza gratuitamente declaração de IR 2017

A declaração do IR será feita por alunos de Ciências Contábeis da Unisantos

Os alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Santos – Unisantos realizam gratuitamente a declaração de Imposto de Renda 2017, para pessoas físicas com renda familiar, anual, de até R$ 50 mil, e/ou patrimônio no limite de R$ 350 mil. O atendimento será supervisionado por docentes, e acontece aos sábados, nos dias 25 de março, 1 e 8 de abril, das 8h30 às 12 horas. O mutirão é gratuito, e limitado a 50 pessoas por sábado.

Os interessados devem comparecer ao Campus Dom Idílio José Soares, na Avenida Conselheiro Nébias, 300, em Santos, com a cópia da declaração de IR 2016, comprovantes de renda e de pagamentos efetuados durante o último ano.

Foto: Divulgação