Filhote de veado é amamentado após perder a mãe

Animal foi resgatado e entregue ao Ceptas Unimonte, único centro habilitado da região

Filhote de veado-mateiro, resgatado e entregue ao Ceptas Unimonte, após a mãe ser morta por caçadores. O Ceptas Unimonte é o único centro habilitado na região para receber e cuidar de animais selvagens encontrados em situação de risco. Trata-se de um dos equipamentos do gênero mais avançados do País, localizado dentro do Parque Cotia-Pará. Após tratamento e reabilitação, os animais são devolvidos à natureza.

Foto: Ceptas Unimonte