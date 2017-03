Suspeito guardava 6,645kg de maconha e 220g de cocaína em um barraco

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Força Tática de Bertioga, na noite de quinta-feira, 9, no bairro Indaiá. Eric Cavalcanti da Silva de Souza portava 6,645kg de maconha e 220g de cocaína.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares estavam em patrulhamento no bairro, em uma área conhecida como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o suspeito, que correu para dentro de um barraco. A equipe, formada pelo comandante Cleyton, cabo Washington e soldado Augusto, perseguiu Eric e o deteve no interior do local.

Assustado, o traficante indicou uma sacola com 120 pinos de cocaína e 115 papelotes de maconha. Ao lado, a polícia encontrou pinos vazios e um dechavador (triturador) de maconha. Dentro de um freezer, foi encontrada a maior quantidade de drogas: 13 tijolos de maconha. O indiciado afirmou ser de Guarujá e confessou que veio à Bertioga para distribuir e traficar drogas no Indaiá. Eric foi preso em flagrante por posse e tráfico de drogas.

Bertioga

Da redação

Foto: Força Tática Bertioga