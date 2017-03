Todos os anos, a Banda da Costa promove a troca de abadás por alimentos destinados a entidades assistenciais

Mais de oito toneladas de alimentos. Este foi o saldo final de arrecadação pelo Carnaval da Solidariedade da Banda da Costa, promovido pelo Sistema Costa Norte de Comunicação. Os números foram atualizados no fim de semana e, na segunda-feira, 6, foi entregue a última parte, destinada ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) do município.

A presidente do FSS, Vanessa Matheus, comentou que participou todos os dias da arrecadação de alimentos e ressaltou a importância desta atitude. Disse ela: “É uma ação que vai beneficiar muitas famílias, pois temos uma grande no município e eu fico muito honrada e agradeço a toda a equipe e, principalmente ao Zaidan, por esta iniciativa, por colaborar e ajudar a suprimos essa necessidade das famílias que mais precisam”. Somente para o Fundo Social foram destinadas cerca de 3,5 toneladas de alimentos.

De acordo com o coordenador da Banda da Costa, Felipe Pacheco, além das seis toneladas divulgadas anteriormente, somaram-se mais duas toneladas entregues no fim de semana. Ele comemorou: “Tínhamos a meta de nove toneladas e quase conseguimos alcançar nosso objetivo. O número nos surpreendeu porque o mercado está recessivo e muitas pessoas estão gastando pouco por não saber como estarão no futuro”.

Além do Fundo Social de Solidariedade, também receberam alimentos da arrecadação a Apae-Bertioga, a Vale Vida, a Creche Recanto Infantil e a Casa Espírita Esperança.

