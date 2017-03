Geladeira do Saber leva leitura às UBS’s de Bertioga

Projeto do grupo Apaixonados Por Bertioga utiliza geladeira como estante de livros

‘Abrir a geladeira para pensar’ ganhou um novo significado em Bertioga. Em três Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município quem abre a geladeira expande a imaginação por meio de livros. O projeto é do grupo Apaixonados Por Bertioga e surgiu no ano passado.

São três geladeiras disponíveis na recepção das UBS’s Central (Maitinga), do Indaiá e de Boracéia. No total, o grupo arrecadou mais de 2 mil livros distribuídos entre as unidades. As geladeiras não funcionam e foram doadas por moradores da cidade.

A idealizadora Vanúzia Teixeira conta que a ideia é incentivar a leitura. “A gente vê muita dificuldade das pessoas se aprofundarem na leitura. Hoje, as pessoas preferem a internet e aí se perde a essência da leitura, os textos são muito rápidos”, destacou.

O local foi escolhido devido ao tempo de espera dos pacientes nas unidades. “É o momento em que você está esperando para ser atendido. Seria uma forma de entreter o paciente”, afirmou Vanúzia. E a geladeira foi escolhida para chamar a atenção dos leitores.

O projeto já mudou a vida de uma leitora. “Uma mulher mandou um depoimento dizendo que estava passando por um momento difícil quando abriu a geladeira e se deparou com um livro de auto-ajuda. Foi muito bom pra ela”.

O grupo tem o objetivo de despertar o amor pela cidade e convida todos a participarem, lendo ou doando livros. Hoje, a coletividade conta com mais de 400 livros guardados para a próxima geladeira, que será instalada na UBS do Jardim Vicente de Carvalho.

Marina Aguiar

Foto: JCN