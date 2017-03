Governador firma parceria com Guarujá para reduzir mortes no trânsito

Protocolo de intenções foi assinado com mais outros 15 municípios estratégicos

O governo do estado firmou parcerias com 16 municípios como parte do programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, que tem como objetivo reduzir pela metade o número de óbitos no trânsito até 2020. A cerimônia ocorreu na terça-feira, 21. Entre os beneficiados deste terceiro grupo está Guarujá.

Por meio das parcerias, o governo deverá auxiliar a estruturação da gestão da segurança viária e dar apoio financeiro para a realização de ações para reduzir mortes no trânsito. Disse o governador Geraldo Alckmin: “Em até 60 dias assinaremos os convênios e repassaremos o dinheiro para as prefeituras. A gente identifica onde estão os problemas para podermos fazer a intervenção e evitarmos acidentes”.

Para conseguir os recursos necessários, oriundos de multas estaduais, a prefeitura deverá elaborar projetos relacionados a melhorias no trânsito. Disse o prefeito Válter Sumam: “A questão do trânsito merece atenção e queremos trabalhar muito para isso, sempre em busca de melhorias e oportunidades”.

Neste terceiro grupo, além de Guarujá, estão os municípios de Americana, Araçatuba, Barueri, Bragança Paulista, Campinas, Embu das Artes, Franca, Franco da Rocha, Hortolândia, Mauá, Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara D’Oeste, Santana do Parnaíba e Santo André. De acordo com o governo do estado, o investimento total às cidades incluídas no programa, proveniente de multas do Detran.SP, será de R$ 100 milhões.

