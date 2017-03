Hospital dos Estivadores terá mais 40 leitos no próximo mês

Complexo contará com mais 18 alojamentos conjuntos na maternidade, 12 leitos de clínica adulto e 10 de UTI adulto, sendo um de isolamento

A partir de abril, o Complexo Hospitalar dos Estivadores contará com mais 40 novos leitos SUS. A prefeitura de Santos informou que a unidade terá mais 18 alojamentos conjuntos na maternidade, 12 leitos de clínica médica para adultos e 10 de UTI adulto, sendo um de isolamento. Atualmente, a unidade possui 18 leitos de alojamento conjunto na maternidade e os 10 de UTI neonatal, portanto, contará com 68 acomodações.

O secretário de Saúde, Fábio Ferraz, faz um balanço “O Estivadores é um hospital de excelência: fechamos esse primeiro mês de funcionamento com índice zero de mortalidade infantil e uma pesquisa realizada junto aos pacientes, exigência do contrato de gestão da prefeitura com o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, demonstrou 100% de satisfação dos usuários”.

Estas implantações tornam a abertura da maternidade concluída. Somente no primeiro mês de funcionamento, o pronto atendimento obstétrico do complexo registrou 756 atendimentos, dos quais 52% para moradoras de Santos; e 147 partos, dos quais 49% para munícipes da cidade. Os demais foram atendimentos a mulheres residentes em outros municípios da região, principalmente de Cubatão e São Vicente.

Outras etapas de abertura estão previstas para ocorrer até o final do ano.

