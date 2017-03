Hyundai Tucson é apreendido com quase R$ 5 milhões em débitos

Débitos referem-se a multas por excesso de velocidade e por transitar em faixa exclusiva de ônibus

Policiais militares da equipe de busca e apreensão do Comando de Policiamento de Trânsito que prestam serviço ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) apreenderam nesta segunda-feira, 20, uma Hyundai Tucson com quase R$ 5 milhões em débitos.

O utilitário, do ano de 2010, está registrado em Ribeirão Pires e pertence a uma empresa. No total, o carro tem R$ 4.946.550,84 de dívidas relativas a infrações de trânsito e impostos. São 1.846 multas registradas, sendo a maioria delas municipais, principalmente por excesso de velocidade e por transitar em faixa exclusiva de ônibus.

A apreensão ocorreu durante fiscalização na avenida Rio das Pedras, na zona leste. O veículo foi parado por falta de licenciamento e encaminhado para o pátio Sacomã.

Boa parte das multas foi aplicada porque a pessoa jurídica responsável pelo veículo não indicou o condutor que cometeu as infrações. Neste caso, se a empresa não indicar o condutor que dirigia no momento da autuação, o valor da multa será multiplicado pelo número de vezes que aquela mesma infração se repetiu nos 12 meses anteriores. Ou seja, se o veículo foi multado por avanço de sinal vermelho dez vezes no último ano, será aplicada uma multa por não indicação de condutor no valor de R$ 2.934,70 — o valor original de R$ 293,47 multiplicado por dez.

O veículo apreendido nesta segunda-feira deverá ser relacionado para leilão. O valor arrecadado será descontado do total de débitos, ficando o restante da dívida em nome do proprietário.

Confira a lista de veículos apreendidos com pendências milionários nos últimos cinco meses:

Furgão Mercedes Benz Sprinter, ano e modelo 1998, registrado em São Paulo, foi abordado e apreendido em 17 de março, com mais de R$ 4.148.375, 95 de dívidas relativas a infrações de trânsito. São 921 multas municipais, a maioria delas por desrespeito ao rodízio de veículos.

Caminhão Volkswagen, ano 2007 e modelo 2008, registrado em São Paulo, apreendido no último dia 2. No total, o veículo tem R$ 14.406.262,06 de débitos decorrentes de infrações de trânsito. São 1.325 multas municipais, a maioria delas por desrespeito ao rodízio de veículos.

Fiat Ducato, ano 1997 e modelo 1998, registrado em Osasco. Soma dívidas de R$ 24.738.093,41. São 1.965 multas municipais, a maioria referente a desrespeito ao rodízio e por deixar de transitar à direita, como determina a legislação para veículos de carga. A apreensão ocorreu durante fiscalização na avenida General Edgar Facó, na zona norte de São Paulo, em 17 de fevereiro.

Honda Fit, ano 2005 e modelo 2006, registrado na capital, apreendido em 25 de janeiro na rua Maria Figueiredo, região central de São Paulo. Tem R$ 5.180.952,37 em autuações de competência da prefeitura. São 1.379 multas municipais, grande parte referente a excesso de velocidade e descumprimento do rodízio municipal de veículos.

VW Gol 1.0, ano 2007 e modelo 2008, registrado na capital, apreendido em 8 de dezembro de 2016 no cruzamento das avenidas Aricanduva e Rageb Chofi, na zona leste da capital. Tem R$ 16.226.906,42 em pendências, sendo R$ 16.222.715,98 de 2.118 multas municipais, principalmente por rodízio, circulação em faixa exclusiva e excesso de velocidade.

Fiat Uno Mille, ano 2007 e modelo 2008, registrado na capital, apreendido em 25 de novembro do ano passado na avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul de São Paulo. Tem R$ 9.038.872,87 em pendências, sendo R$ 9.037.147,79 de 1.614 multas municipais, a maioria delas referente a excesso de velocidade e avanço de semáforo.

GM Kadett Ipanema GL, ano 1996, registrado na capital, apreendido em 19 de novembro de 2016 na avenida Radial Leste. Tem R$ 1.528.338,58 em pendências (multas, taxas e licenciamento), sendo R$ 1.527.619,99 de autuações feitas pela prefeitura. São 612 multas municipais, a maioria por desrespeito ao rodízio e circulação em faixa exclusiva.

Peugeot Hoggar Escapade, ano 2011 e modelo 2012, registrado em Guarulhos, apreendido em 18 de novembro do ano passado na marginal Tietê, sentido rodovia Castelo Branco, nas proximidades da ponte da Casa Verde, na zona norte da capital. O carro tem R$ 9.114.975,27 em pendências, sendo R$ 9.111.515,40 em multas de competência das prefeituras. São 1.833 multas municipais, principalmente por excesso de velocidade, avanço de semáforo, conversão proibida e circulação em faixa exclusiva.

Fiat Fiorino, ano 2002, registrada em São Paulo, apreendida em 8 de novembro de 2016 na ponte da Vila Guilherme, na marginal Tietê, zona norte da capital. Tem R$ 2,7 milhões em pendências. São 1.174 multas de competência das prefeituras, a maioria por excesso de velocidade, desrespeito ao rodízio municipal e desrespeito à faixa exclusiva de ônibus.

Juntos, os dez veículos apreendidos totalizam R$ 92 milhões em multas, taxas e impostos e quase de 15 mil multas. Todos eles foram apreendidos por falta de licenciamento anual.

Foto: Imagem ilustrativa/Reprodução Internet