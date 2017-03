IDH do Brasil fica estagnado pela 1ª vez na história

Brasil alcançou o indicador 0,754, de uma escala de 0 a 1, o mesmo obtido no ano anterior

O Brasil ficou estagnado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pela primeira vez na história. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 21, em um Relatório das Nações Unidas, e revela que o País alcançou o indicador 0,754, de uma escala de 0 a 1, o mesmo obtido no ano anterior.

Com esse desempenho, o País se mantém na 79ª posição no ranking, empatado com a Ilha de Granada. A Noruega, primeira da lista, alcançou o IDH 0,949. A pior colocação foi da República Centro-Africana, com 0,352. Ao todo, participam do ranking 188 países e territórios.

A queda de IDH foi registrada, principalmente, em países que enfrentaram situações adversas, como a Síria.

Desenvolvido há 26 anos, o IDH tem uma escala de 0 a 1. Quanto mais próxima de um, melhor a situação do país. As notas são dadas a partir da avaliação de três quesitos: saúde, educação e rendimento.

Foto: Reprodução/Internet