Animal foi resgatado por agentes da DOA e solto no Rio Vermelho

Um jacaré-de-papo-amarelo, com cerca de 1,20 metros de comprimento, foi resgatado pela equipe da Diretoria de Operações Ambientais de Bertioga, na sexta-feira, 3, no quintal de uma residência, no bairro Vista Linda, após o chamado dos moradores. Não há informações de como o animal foi parar na localidade, que fica próxima ao Rio Itapanhaú. Ele foi solto no Rio Vermelho, na região do Guaratuba.

Foto DOA/Bertioga