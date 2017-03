Marca de chocolates marca presença em evento gastronômico na Riviera

Ofner terá uma mesa de chocolates e amostras para os convidados durante o Jantar Magno, do Mesa Ao Vivo

Quem participar do evento gastronômico Mesa Ao Vivo, promovido pela Revista Prazeres da Mesa, na Riviera de São Lourenço, terá a oportunidade de degustar gelattos e chocolates da tradicional marca paulistana Ofner. O evento será realizado nesta sexta-feira e sábado, respectivamente dias 17 e 18, no Restaurante Maremonti Riviera.

A Ofner contará com uma mesa de chocolates e amostras para os convidados durante o Jantar Magno, que será realizado nesta sexta-feira. Ainda, nos dois dias, a marca participará com um estande montado no local com exposição, degustação e venda de gelattos e chocolates, no período das 14 às 21horas, e contará ainda com um espaço dedicado a aulas para as crianças, o Mesinha Gostosa.

Realizado desde 2004, o Mesa Ao Vivo tem como objetivo a aproximação dos leitores de Prazeres da Mesa com a produção ao vivo de uma edição especial da revista. O evento conta com chefs e especialistas e traz como resultado uma edição especial da revista produzida com as fotos e as reportagens feitas no evento.

As vagas para o Mesa Ao Vivo são limitadas, e as inscrições podem ser realizadas no site www.mesaaovivopraia.com.br/ingressos.

Foto: Divulgação